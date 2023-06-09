В Беларуси будут судить умерших нацистов

Белорусские власти подготовили поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят судить уже умерших нацистов.

Соответствующий проект закона был внесен в парламент "в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира".

"Законопроект разработан в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества и военные преступления и регламентирует порядок производства по уголовным делам о названных преступлениях в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников", - сообщила пресс-служба нижней палаты.