Последнее обновление: 09.06.2023 13:13

В Беларуси будут судить умерших нацистов

Белорусские власти подготовили поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят судить уже умерших нацистов.

Соответствующий проект закона был внесен в парламент "в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира".

"Законопроект разработан в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества и военные преступления и регламентирует порядок производства по уголовным делам о названных преступлениях в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников", - сообщила пресс-служба нижней палаты.

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