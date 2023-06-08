Лукашенко озвучил планы США от Европы до Китая

США хотят расчленить Европу и господствовать здесь, но главная цель – Китай, заявил сегодня Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

"Пичканье оружием, это мы видим здесь, находясь в этом котле в центре Европы, нагнетание обстановки, конфронтации и огромные деньги, которые тратит прежде всего Европа, - причина этого конфликта гораздо глубже, чем Украина. Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Это тоже понятно. И евро начало отвоевывать в свое время место под солнцем. Это американцам не нужно. А финансы - кровеносная система", - сказал Лукашенко на встрече.

«Из-за этого США начали давить на Европу и сейчас хотят расчленить ее. Отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря через Польшу, Украину. С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел", - продолжил он.

Далее Лукашенко сказал, что Польша испортила отношения не только с Беларусью, но и с Германией, но счет ФРГ за вторую мировую войну Польша выставляет не потому, что такая смелая.

"Да нет. Американцы тихонько, мы это тоже видели, ей подсказали: давайте давите немцев. Потому что в Европе немцы - основная сила. Вы думаете, брексит, когда Великобритания вышла из Европейского союза, - это просто так? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они бы никогда на это не дали добро и не пошли. Но они оторвали Великобританию, мощную в экономическом, да и в военно-политическом отношении от Евросоюза еще раньше, т.е. им надо этот котел заварить, чтобы господствовать. Они же прекрасно понимают, что основные точки роста в мире после США - это Европейский союз, Китай и наше пространство, где мы осмелились выступить".

"Поэтому, говоря о причинах, надо туда глубже смотреть. И надо отдать должное россиянам - они вовремя подхватились и сказали: хорошо, это ваши проблемы, но вы гарантируйте нам безопасность. И Беларуси в том числе. Ответ на эту просьбу - гарантий вы видели. Сейчас они говорят: да это Россия потребовала несерьезную бумажку по безопасности. И, встречаясь с некоторыми вашими коллегами, я им задаю вопрос: хорошо, Россия потребовала несерьезную бумажку, а чего вы несерьезную бумажку не дали ей? Взяли бы и дали. Я имею в виду предложения по безопасности здесь, по советскому пространству и прежде всего России. Не дали", - заявил Лукашенко.

Он также сказал, что российское военное вторжение в Украину стало подарком для Запада: "И они тут начали цепляться за нее, чтобы поставить на колени наше пространство. А дальше - Китай. Это главная их цель".

"И потом: рабочая сила после Афганистана высвободилась. Ее же надо где-то применять. Пока сами туда не влезли, но, если будет так продолжаться, уверен, это вопрос времени. Потому что наемников там море. Скоро и регулярные войска появятся, если мы не прекратим этот конфликт. Мы к этому готовы", - утверждает Лукашенко.