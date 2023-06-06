Последнее обновление: 06.06.2023 12:39

Генпрокуратура РБ объявила экстремистским «Сообщество железнодорожников Беларуси»

Информационная продукция интернет-сайта «Сообщество железнодорожников Беларуси» признана экстремистскими материалами по заявлению Генпрокуратуры РБ.

«Поводом к подаче заявления послужило обращение государственного объединения «Белорусская железная дорога» о распространении деструктивной информации в сети Интернет», - говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что «на указанном ресурсе публиковались сообщения и материалы, содержащие ложные сведения о действиях правоохранительных органов, предстоящих массовых сокращениях в трудовых коллективах организаций железнодорожного транспорта и иная не соответствующая действительности информация, направленная на создание социальной напряженности среди граждан Республики Беларусь».

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