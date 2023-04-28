Власти Беларуси объявили экстремистским очередной список ресурсов

Белорусские власти признали экстремистской музыкальную композицию «Ах, Бандеро!», следует из решения Гомельского суда от 26 апреля.

Кроме того, в список «экстремистских материалов» включены telegram-каналы и чаты «Барань», «СИБ чат», «Чат помощи задержанным», «Малая Грушевка - новости», «Беларусь БЧБ Ютуб Youtube».

Также,экстримистскими, по мнению властей, являются аккаунт в twitter «Ігар Вожык Палынскі»; страница в «Вконтакте» «Илона Бреская (Шушунова)»; страница «Одноклассниках» «Naviny – Новости Беларуси»; YouTube-канал «СВОИ / ЧУЖИЕ Андрей Стрижак» и медиа-проект «Позiрк – Навiны пра Беларусь» с соцсетями.