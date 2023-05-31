НАТО направляет в Косово 700 дополнительных военных

НАТО решил направить еще 700 военных в Косово после того, как 30 военнослужащих подразделения миротворческой миссии под эгидой Альянса были ранены в результате жестоких столкновений с сербами.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло во вторник вечером, сообщает DPA.

"Мы решили развернуть еще 700 военнослужащих из оперативных резервных сил для Западных Балкан", – заявил Столтенберг.

Сейчас около 3800 военнослужащих дислоцируются в Косове в рамках миротворческой миссии KFOR, которая действует под эгидой НАТО.

НАТО также "приведет дополнительный батальон резервных сил в высшую степень готовности, чтобы они также могли быть развернуты в случае необходимости", добавил Столтенберг. Он назвал это "взвешенными шагами, направленными на то, чтобы у KFOR были силы и средства, необходимые для выполнения своего мандата". Столтенберг не назвал точных цифр, но батальон обычно состоит из нескольких сотен солдат.

Его комментарии появились в то время, когда сербы на севере Косова провели новую акцию протеста после жестких столкновений с миротворцами и косовскими полицейскими.

Сербские демонстранты собирались перед мэриями в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, которые охраняли войска KFOR. Сербы выражали свое возмущение из-за прихода к власти новых мэров-албанцев, которые победили на выборах, прошедших с бойкотом сербов и с явкой всего в 3,5%.

Сербы забросали миротворческие силы зажигательными устройствами, камнями и бутылками. 30 солдат KFOR, в том числе 19 венгров и 11 итальянцев, получили ранения. Пострадали также 53 серба.

Европейский Союз решительно осудил столкновения на севере Косова и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.