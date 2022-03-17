Косово просит США помочь вступить в НАТО

Президент Косово Вьоса Османи попросила президента США Джо Байдена использовать влияние Вашингтона в странах-членах НАТО, чтобы помочь ее стране присоединиться к военному альянсу.

Об этом она написала в письме, направленном Байдену 10 марта и опубликованном агентством Reuters в четверг, сообщает "Европейская правда".

Османи сказала, что после вторжения России в Украину вступление в НАТО стало ее главным приоритетом национальной безопасности.

"Членство Косово в НАТО стало императивом", - заявила Османи в своем письме.

"Мы выражаем нашу веру и ожидаем, что США будут использовать свое лидерство и влияние для активной поддержки и продвижения сложного процесса членства Косово в НАТО", - написала Османи.

Вашингтон остается главным сторонником Косово как в политическом, так и финансовом отношении, с тех пор как маленькое балканское государство провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.

Парламент Косово после вторжения России в Украину принял резолюцию с просьбой к правительству начать переговоры о членстве в НАТО.