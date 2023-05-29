ОБСЕ грозит распад из-за России и Беларуси

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в эфире Yle.

Председательство в ОБСЕ происходит на ротационной основе. Согласно правилам, нового председателя утверждают все 57 государств-членов. Однако Россия и Беларусь не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своего председательства.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. По его словам, ситуация серьезная.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", – отметил Хаависто.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на сегодня является единственной европейской организацией по безопасности, объединяющей Россию, США и Украину. Ее главная задача – предотвращение конфликтов, мониторинг мира и наблюдение за выборами.