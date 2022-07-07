Депутат Савиных обиделся на ПА ОБСЕ

Беларусь не признает и не поддерживает ни одну резолюцию, принятую на прошедшей в Великобритании 29-й сессии ПА ОБСЕ.

Об этом заявил председатель комиссии по международным делам нижней палаты парламента депутат Андрей Савиных, которому Великобритания не выдала визу для поездки в Birmingham. Причиной непризнания Савиных назвал свое отсутствие.

"Белорусская сторона не признает и не поддерживает ни одну резолюцию, принятую на 29-й сессии ПА ОБСЕ в наше отсутствие. Мы не считаем себя связанными никакими решениями, принятыми в отношении нашей страны", - сказал Савиных (цитата БелТА).

По его словам, Запад опасался выступления делегации Беларуси.

«Отстранив делегации России и Беларуси от участия в летней сессии, представители стран коллективного Запада хотели обеспечить себе не просто блоковое доминирование в ходе сессии. Они также хотели сформировать хор единомышленников, опасались, что выступления делегации Беларуси, основанные на логике, очевидных фактах и здравом смысле, могут разрушить эмоционально деструктивную атмосферу, целенаправленно создаваемую на этих заседаниях. Это очень печально", - посетовал белорусский депутат.