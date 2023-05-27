Сербия разворачивает вооруженные силы у границы с Косово

Сербия разворачивает подразделения своих вооруженных сил у границы с Косово и Метохией, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Я ожидаю, что они будут на своих позициях в ближайшие часы. Мы не играем в войну, но красные линии Сербии известны. Сейчас идет развертывание в соответствии с актуальной ситуацией", – сказал Вучевич, которого цитирует издание Novosti.

Министр отметил, что сербские военные подразделения будут оставаться на позициях до дальнейшего распоряжения.

Президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее частям приблизиться к границе с Косово в пятницу после вспышки насилия вокруг приведенных к присяге мэров-албанцев на севере Косово.

Распоряжение Вучича поступило после столкновений сербов на севере Косово с косовской полицией, которая пыталась обеспечить доступ к рабочему месту новоизбранным мэрам-албанцам.

Беспорядки последовали после противоречивых выборов в Косово 23 апреля, которые этнические сербы в основном бойкотировали.