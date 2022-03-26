Сербия может готовить военное вторжение для восстановления контроля над Косово

Президент Сербии обвинил премьер-министра Косово в «разрушении» Брюссельских соглашений, благодаря которым обеим сторонам «удавалось сохранять мир» в течение девяти лет.

«Все, что у нас было в Брюссельских соглашениях, все разрушено, абсолютно все разрушено. Курти разрушил их, увидим, что будет дальше, это вопрос времени, будет ли все разрушаться дальше или кто-то попытается слепить это каким-то образом», —заявил Александр Вучич в интервью телеканалу Euronews Serbia.

Брюссельские соглашения, о которых идет речь, Белград и Приштина заключили 19 апреля 2013 года. Согласно этим договоренностям, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов, отвечающих за экономическое развитие, образование, здравоохранения, городское и сельское планирование региона.

24 марта Курти приказал уволить из институтов власти Косова сербскую судью Лилию Стеванович. После этого власти Косово должны были уволить всех сербских командиров и полицейских, которые присутствовали на заседании Совета безопасности Сербии в Белграде.

Тем временем, вчера местные СМИ и наблюдатели опубликовали видео, на которых колонны сербских вооруженных сил движутся к фактической границе с Республикой Косово.

Еще две недели назад The Guardian написала, что Россия может оказать давление на Республику Сербская, чтобы она подорвала Западные Балканы.

"Россия, вероятно, расширит свою конфронтацию с Западом, оказывая давление на Республику Сербская, чтобы она подорвала независимость Косово и других западных балканских государств", — предупредили региональные лидеры в интервью изданию.

Они также призвали ЕС и НАТО ускорить рассмотрение заявок на членство от балканских стран и усилить защиту от вмешательства России.

Премьер Косово Альбин Курти предупредил, что «в интересах Российской Федерации иметь новые поля боя, потому что они не хотят возвращаться к миру».

Президент страны Вьоса Османи предсказал, что «Россия, дестабилизируя западные Балканы, будет стремиться дестабилизировать всю Европу», и сказал, что "Москва использует Республику Сербская для того, чтобы поставить под угрозу демократические ценности".