Последнее обновление: 23.05.2023 18:42

Путин заявил, что Россия не начинала войну, а хочет ее прекратить

Россия не начинала никакой войны, а пытается ее прекратить за счет военной агрессии против Украины, такой нарратив озвучил Путин на церемонии вручения госнаград.

"Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказались за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми", - заявил Путин.

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