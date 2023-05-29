Россия объявила в розыск сенатора США, речь которого смонтировала российская пропаганда

Американский сенатор Линдси Грэм объявлен в розыск в России, соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал возбудить в отношении американца уголовное дело. Поводом для преследования Грэма в РФ стали его слова о гибели русских людей в ходе спецоперации на Украине, сообщает Интерфакс.

Поводом для реакции российских силовиков стали утверждения Дмитрия Пескова, Дмитрия Медведев, Марии Захаровой, что сенатор Линдси Грэм заявил об успешных "инвестициях в смерть русских" (эта формулировка присутствует в российских СМИ). Однако, как выяснило агентство Reuters, эти слова были вырваны из контекста.

В видео, изначально распространенном Офисом президента Украины, две ремарки сенатора следовали друг за другом: "А русские умирают" и "Никогда мы так удачно не тратили деньги". В действительности это монтаж - эти фразы не стояли рядом и связи между ними не было.

К вечеру воскресенья Киев предоставил агентству полную запись беседы Грэма и Зеленского перед камерами.

Грэм начал с того, что сказал, что сопротивление украинцев напоминает ему о героических страницах американской истории. "Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть".

- А теперь вы свободны. И мы тоже будем. - отвечает Зеленский.

- А русские умирают.

- Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории. - говорит ему Зеленский.

Фраза Грэма о том, как удачно США тратят деньги - то, что в изложении российской пропаганды превратилось в "инвестицию в смерть русских" - была сказано отдельно, и даже в другом месте.

Однако сенатор также прислал Reuters по электронной почте свою реакцию на заявления российских политиков и чиновников.

"Как обычно, российская машина пропаганды работает на износ", - говорится в заявлении. Он указал, что Украина, как и США, живет по принципу "Живи свободным или умри". "Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией", - подчеркнул Грэм.

Американский политик отдельно обратился к заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, который в своей манере назвал сенатора "старым дураком": "Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Но ведь правда в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны".