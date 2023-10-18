Россия будет терроризировать нейтральное небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Воздушно-космические силы РФ на постоянной основе будут патрулировать нейтральное воздушное пространство над Черным морем самолетами МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", анонсировал сегодня Путин.

"Это не угроза то, что я сейчас анонсирую - по моему поручению Воздушно-космические силы начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем и наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", - сказал Путин на пресс-конференции в среду.

"Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км со скоростью 9 махов", - добавил он.

"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море", - уточнил Путин.