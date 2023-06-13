Власти РФ накажут депутата Затулина за вольнодумство

Депутат «Единой России» Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, пишут «Ведомостям» со ссылкой на три источника.

Поводов для обсуждения действий Затулина несколько. В частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю.

Но в тот же день Затулин выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», где заявил, что «ни по одной из целей спецоперации» (российского военного вторжения) в Украине не достигнуто результатов.

Депутат повторил свои тезисы уже 7 июня в Крыму на заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе».

«Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия», – сказал Затулин.

Затулина уже лишали должности за высказывания. В 2011 году Дума по рекомендации руководства фракции «Единая Россия» проголосовала за его отставку с поста зампреда комитета по делам СНГ. Поводом к этому стала его оценка событий в Ливии: депутат поддержал позицию тогдашнего премьера Владимира Путина, а не президента Дмитрия Медведева.