Турция уходит на второй тур президентских выборов

Действующий президент Турции не смог победить в первом туре президентских выборов, сообщило государственный телеканал TRT

После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набирает 49,35% голосов, его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45.00%.

"Победителем на выборах независимо от показателей стала Турция и ее народ. Голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по явке в истории избирательных процессов нашей страны. На протяжении всей политической карьеры, мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих", – заявил Эрдоган после того, как стало понятно, что дело идет ко второму туру выборов.

Он отметил, что готов ко второму туру выборов президента, а также поблагодарил каждого избирателя, который его поддержал.

В свою очередь кандидат от объединенных сил оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что уверен в своей победе во втором туре.

"Данные продолжают поступать прямо сейчас. Если наш народ скажет: "второй тур", мы это принимаем. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Это все увидят", – сказал Кылычдароглу.

Явка на выборах составила почти 89%. Второй тур президентских выборов состоится 28 мая.