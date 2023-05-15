Международные наблюдатели назвали выборы в Турции проблемными, но все же конкурентными

Президентские и парламентские выборы в Турции отмечались неоправданными преимуществами для представителей действующей власти и давлением на оппонентов власти, но в целом были конкурентными.

Об этом говорится в кратком заключении международных наблюдателей, опубликованном Советом Европы.

В миссию наблюдателей входили представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Наблюдатели пришли к выводу, что выборы прошли в целом спокойно и были конкурентными, но не беспроблемными. В частности, не всегда выполнялись важные предохранители на этапе подсчета голосов. В более широком контексте отмечают такие проблемы как криминализация некоторых политсил, задержание отдельных оппозиционных политиков и т.д., затрудненное голосование для людей, пострадавших от разрушительных землетрясений.

Также наблюдатели отмечают высокий уровень негатива и поляризации во время предвыборной кампании и давление на оппозиционных кандидатов, включая попытки распустить вторую крупнейшую оппозиционную политсилу; злоупотребление админресурсом и использование должностей для ведения предвыборной кампании.

Руководитель делегации ПАСЕ Франк Швабе отметил, что явка была высокой и турецкие избиратели имели много вариантов выбора, однако Турция все еще не выполняет всех базовых принципов демократических выборов.

"Ключевые политические и общественные деятели остаются за решеткой даже после решений ЕСПЧ, свобода СМИ серьезно ограничена, атмосфера способствует самоцензуре. Турции предстоит пройти еще долгий путь к условиям для честной избирательной кампании", – добавил он.

Всего наблюдателями на выборах в Турции были 401 человек от 40 стран, из которых более 264 экспертов от БДИПЧ, 98 от ПА ОБСЕ и 39 от ПАСЕ.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил в первом туре 49,51% голосов – лишь немного меньше, чем необходимо для победы (50% +1 голос). Его ключевой соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 44,85%. Третий кандидат, Синан Оган, набрал 5,17%, и менее 1% голосов успели поступить за Мухаррема Индже, который за несколько дней до выборов снял кандидатуру.

С сегодняшнего дня начинается кампания второго тура, а голосование пройдет 28 мая. Граждане Турции за рубежом снова смогут проголосовать в стране пребывания между 20 и 24 мая.