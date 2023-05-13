Последнее обновление: 13.05.2023 15:14

Совмин Беларуси утвердил секретный перечень значимых юридических лиц

Совмин Беларуси постановлением №302 от 11 мая 2023 года утвердил новую версию перечня юридических лиц, «обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности».

Новый перечень не публикуется.

«1. Для служебного пользования», - гласит постановление, которое вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Пока еще действующая версия перечня, утвержденная постановлением №964 от 11 ноября 2013 года, с учетом исключений насчитывает свыше 90 предприятий и организаций.

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