Власти Беларуси утвердили льготы для производителей продукции со знаком качества

Совмин Беларуси утвердил перечень стимулирующих льгот и преференций, предоставляемых производителям продукции со знаком качества.

Согласно постановлению №224 от 29 марта 2024 года «Агентство внешнеэкономической деятельности» может предоставить скидки с тарифа на ряд услуг по продвижению продукции, которой присвоен знак качества, на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая такие услуги как альтернативные формы расчетов, продвижение на площадках Alibaba.com и WeChat.

Скидки на свои услуги также предоставят «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и Белорусская торгово-промышленная палата.

«В магазинах и павильонах, интернет-магазинах выкладка (отображение) товаров, на потребительской упаковке которых изображен знак качества, производится способами, позволяющими визуально выделить указанные товары, в том числе посредством ценников, информационных надписей или иных средств», - говорится в документе.