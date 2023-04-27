Литва ограничит работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Таможенный департамент Литвы в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении работы пунктов пропуска Твярячюс (с белорусской стороны Видзы) и Шумскас (Лоша) на границе с Беларусью.

«Согласно информации, распространяемой литовской стороной, через указанные пункты пропуска будет разрешено движение только легкового транспорта в дневное время суток. Планируется, что ограничения будут введены к концу года», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«В качестве причин такого решения литовская таможня называет риск коррупции и контрабанды, а также отсутствие рентгеновского оборудования», - отмечается в сообщении.