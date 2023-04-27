ОАЦ лишил домена сайт Ex-press.by

Оперативно-аналитический центр на основании внесудебного решения лишил редакцию информационного интернет-ресурса ex-press.by, который рассказывает о событиях в Борисове и Жодино, одноименного доменного имени в зоне “by”.

Свое решение ведомство базирует на пункте 27 инструкции о регистрации доменных имен, утвержденной приказом все того же ОАЦ от 18 июня 2010 года № 47, согласно которому владелец домена обязан в срок до семи рабочих дней по запросу регистратора предоставить документы, подтверждающие достоверность информации, внесенной в базу данных, передают белорусские медиа.

В письме ОАЦ за подписью заместителя начальника Сергея Жерносека сообщается, что в централизованной базе данных о доменных именах содержатся сведения о ex-press.by, владельцем которого указан индивидуальный предприниматель. Ссылаясь на от 18 сентября 2019 года № 350 («об особенностях использования национального сегмента сети интернет») чиновник напоминает, что лица, предоставляющие сведения для формирования базы данных, должны указывать достоверную информацию и при необходимости подтверждать ее достоверность.

Представитель редакции сообщила, что регистратор своим письмом от 20 марта 2023 года направил владельцу домена на электронную почту, а также на почтовый адрес сообщения о необходимости предоставить документы с подтверждением достоверности сведений в базе данных. Причем, владелец домена должен это сделать «явочным порядком» — то есть прийти в офис с пакетом документов. Однако сотрудники редакции находятся за рубежом, следует из сообщений.

Поскольку на уведомления в установленный срок адресат не отреагировал, со ссылкой на пункт 48 внутренней инструкции Сергей Жерносек констатирует: непредставление владельцем домена по запросу регистратора подтверждающих документов является нарушением порядка регистрации доменного имени.