Последнее обновление: 20.04.2023 12:45

Генпрокуратура Украины расследует 80 тысяч дел по военным преступлениям России

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил американским конгрессменам, что его ведомство зафиксировало около 80 тысяч случаев, имеющих характер военных преступлений, совершенных, по данным прокуратуры, российскими войсками на украинской территории.

Также, по его словам, 31 россиянин был признан виновным в совершении военных преступлений украинскими судами.

Генпрокуратура Украины установила имена еще 310 подозреваемых в подобных преступлениях и завершила расследование в отношении 152 потенциальных военных преступников, заявил Костин, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

По его словам, некоторые дела рассматриваются заочно, поскольку прокуратура "установила исполнителей, располагает полным набором доказательств, но не может ждать до тех пор, пока однажды те будут пойманы", передает BBC.

Генпрокурор обвинил Москву в систематических зверствах в Украине, которые, по его словам, нельзя считать случайными.

Он призвал международное сообщество делиться с Киевом имеющейся разведывательной информацией, которая бы помогла его ведомству в предъявлении обвинений предполагаемым военным преступникам: по словам Костина, прокурорами установлены тысячи имен подозреваемых, однако собранных доказательств недостаточно для предъявления им обвинений в военных преступлениях.

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