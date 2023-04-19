Нацбанк РБ до конца года погрузится в раздумья о цифровом рубле

Нацбанк Беларуси попытается до конца года в консультациях и дискуссиях найти ответ на вопрос, нужен ли Беларуси как таковой цифровой «зайчик».

Такой примерный срок озвучил сегодня глава Нацбанка РБ Павел Каллаур после отчета перед парламентом РБ.

«К концу года мы должны, проведя дискуссии и консультации, определиться по поводу целесообразности и возможности внедрения цифрового рубля в нашей стране. Решение будет приниматься на уровне главы государства", - назвал сроки и ответственного Павел Каллаур (цитаты БелТА).

Впрочем, принятие стратегического решения в пользу отечественной цифровой валюты не будет означать мгновенный запуск нового блокчейна.

"Если будет принято решение, то нужно будет провести пилотный проект, чтобы убедиться, что подходы работают. Эксперимент с узким кругом участников - банков и физических лиц", - уточнил глава Нацбанка.

Далее, если власти убедятся в необходимости «нового феномена, … связанного с развитием современных технологий», введение цифрового рубля потребует изменений в Гражданском, Банковском, Налоговом кодексах, бюджетном законодательстве.

Впрочем, Каллаур намекнул, что пока Беларуси не нужна внутренняя «крипта»: «В принципе, для нас наибольший интерес эти технологии будут представлять в трансграничных платежах. Если другие страны будут внедрять цифровую валюту, то мы должны быть готовы состыковать наши системы, чтобы наши граждане и юридические лица получали услуги высокого уровня".