На Гродно Азоте хотят внедрить криптовалюту

Руководство ОАО «Гродно Азот» рассматривает возможность внедрения криптовалюты на предприятии. Об этом сообщает «Гродненский химик».

В частности, генеральный директор Игорь Ляшенко поручил своему заместителю по экономике и финансам Дмитрию Харошко проработать возможность осуществления платежей в криптовалюте.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб назвал это неуклюжей попыткой обойти санкции.

«Очевидно, что это неуклюжая попытка обойти санкции. Санкции могут ввести европейцы и США, это затруднит расчеты в долларах и евро. Платежи в криптовалют они не контролируют. Но, чтобы рассчитываться криптой, должны быть согласны контрагенты (поставщики и покупатели). А никто в мире на это не согласится. Поэтому это наивная и неуклюжая попытка. Типа, смотрите, мы что-то обсуждаем, чтобы снизить риски санкций. С нулевым результатом, - считает эксперт. - При нынешнем законодательстве это не работает. Чтобы это заработало, надо половину законодательства переписать, начиная с Гражданского кодекса. Даже если такую задачу поставить, тут работы на годы».