Последнее обновление: 12.01.2024 13:05

СК Беларуси завершил расследование очередного криптовалютного дела

Следственный комитет РБ завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность, связанную с продажей криптовалюты.

«При проведении следственных действий изъята и детально изучена компьютерная техника, иные носители информации фигурантов уголовного дела, в результате чего получены доказательства, свидетельствующие о проведении более 2 000 сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от тысячи до 100 тысяч долларов США. Комиссия зависела от проводимой сделки: 1 - 5 %, - говорится в сообщении ведомства.

СК оценил доходы, полученные от продажи криптовалюты, в сумму свыше 10 млн. рублей.

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