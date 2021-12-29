Герасименя выставила на NFT аукцион коллекцию олимпийских медалей

Белорусская пловчиха, а ныне глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя выставила на NFT аукцион уникальную коллекцию своих олимпийских медалей.

Как сообщила Герасименя, решение о выпуске и продаже NFT токенов вызвано необходимостью покрыть юридические расходы и пошлины, связанные с расследованием фактов репрессий и коррупции в Белорусской федерации футбола (АБФФ), а также добиться рассмотрения заявлений о дискриминации и нарушениях прав человека в футболе в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Общая стоимость всех юридических затрат и пошлин по делу против UEFA и АБФФ составила более 80 000 долларов США», - утверждает спортсменка.

На аукцион выставлены следующие NFT медали: бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро со стартовой стоимостью 6,2 ETH (25 000 долларов США), серебряная медаль Олимпийских игр 2012 в Лондоне - 7,5 ETH (30 000 долларов США), серебряная медаль Олимпийских игр 2012 в Лондоне - 8,7 ETH (35 000 долларов США).

«Все средства от NFT аукциона будут направлены на покрытие расходов по защите прав человека в беларусском спорте и принуждению UEFA выполнять положения собственного устава», - заявила Александра Герасименя.