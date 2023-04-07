Госконтроль Беларуси уличил академию «Шаг» в налоговой оптимизации

Госконтроль Беларуси выявил схему налоговой оптимизации у компьютерной академии «Шаг», сообщила пресс-служба ведомства, не называя юрлицо.

«… пресечена крупномасштабная противоправная деятельность по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц минского общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области IT-образования», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что три учредителя, организовав «во всех областных центрах, Минске и Бобруйске деятельность по разработке программного обеспечения, а также предоставлению услуг в сфере профессионального IT-образования (образовательные курсы, в том числе для детей)», в период с 2015 по 2021 годы при соучастии 11 лиц они создали 14 подконтрольных субъектов хозяйствования (с одноименным названием основного общества), осуществляющих аналогичную деятельность и применяющих упрощенную систему налогообложения.

«При этом между созданными субъектами искусственно распределялась деятельность и выручка головной компании, в результате чего была занижена налоговая база последней, что позволило ее руководителям уклониться от уплаты налога на сумму 1,6 млн руб», - приводит КГК детали распространенной в Беларуси схемы.

В ходе дознания по уголовному делу при поддержке ОМОН проведены 37 обысков, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 2 млн руб. Подозреваемые вину признали, причиненный государству ущерб возмещен в бюджет в полном объеме.