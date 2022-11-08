СК Беларуси предъявил обвинения бизнесменам в налоговой и ценовой оптимизации

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения двум руководителям компаний Минска в уклонении от уплаты налогов.

«…обвиняемые на протяжении 6 лет приобретали товар и доставляли его на зарубежный склад. После этого продукция поставлялась на территорию нашей страны, но по уже по завышенной стоимости. Разница аккумулировалась на счетах директора зарубежной фирмы, а затем передавалась лично 53-летней фигурантке», - говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что ущерб государству превысил 4,5 млн. рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые вернули более 1,2 млн. рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти в 1.5 млн. рублей.