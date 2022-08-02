Верховный суд Беларуси уточнил детали дела экс-главы Приора Костюченко

Верховный суд Беларуси в понедельник вечером подтвердил, что решением Минского городского суда 29 июля 2022 года экс-глава Приорбанка Сергей Костюченко приговорен к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

«…обвиняемому К-ко в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 3 000 базовых величин в сумме 96 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», - говорится в сообщении ВС РБ.

Согласно сообщению, речь все-таки идет об уклонении от налогов в IT-компании «Системные технологии».

«…в период с 1 декабря 2007 года по 22 января 2021 года, находясь на территории Республики Беларусь, в том числе в г. Минске, в нарушение Положения о Парке высоких технологий, путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонились от уплаты СООО «С» налогов на общую сумму 1518103,92 рубля, то есть в особо крупном размере», - сказано в сообщении ВС РБ.

Вместе с Костюченко ним были осуждены его партнеры Жуковский и Александр Муковозчик.

«… обвиняемым Ж. и М. в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 3 000 базовых величин в сумме 96 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима каждому», - сказано в сообщении ВС РБ.