Экс-глава Приорбанка Костюченко осужден на 3 года колонии

Минский городской суд приговорил экс-главу Приорбанка Сергея Костюченко к трем годам колонии за уклонении от уплаты налогов.

Как сообщают белорусские медиа, претензии государства к Костюченко возникли якобы из-за схемы уклонения от подоходного налога с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога.

Костюченко был задержан в начале марта по приезду из Австрии, где он постоянно проживает. Когда прошел суд над Костюченко, не сообщается.

Различные источники также увязывали арест Костюченко с IT-компанией «Системные технологии», с некими незакрытыми денежными вопросами между властями РБ и Raiffeisenbank из-за спонсорства несостоявшегося ЧМ по хоккею в Минске.