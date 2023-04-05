Последнее обновление: 05.04.2023 18:30

Власти Беларуси приговорят экс-кандидата в президенты Дмитриева к двум годам колонии

Прокуратура РБ просит суд Московского района Минска приговорить экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Дмитриеву обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). Максимальное наказание по инкриминируемой Дмитриеву статье предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.

Обвинение утверждает, что Дмитриев трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в августе и сентябре 2020 года.

Сообщается, что Дмитриев полностью признал свою вину в нарушении общественного порядка во время акций протеста после президентских выборов.

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