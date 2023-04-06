Швеция: Действия государства остаются основной версией взрывов на "Северном потоке"

Прокуратура Швеции, расследующая взрывы на газопроводе "Северный поток", заявила в четверг, что, по основной версии следователей остается диверсия, спланированная на государственном уровне.

По словам прокурора Матса Юнгквиста, вероятность того, что в преступлении участвовала некая независимая группа лиц, теоретически возможна, но всё указывает на причастность какого-то государства к организации взрывов.

В частности, такой вывод следствие делает на основании типа взрывчатки, которая была применена.

Диверсия на газопроводе, по которому газ из России поступал в Европу, произошла 1 октября 2022 года на фоне российского вторжения в Украину, в преддверии начала отопительного сезона в Европе и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.