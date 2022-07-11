Последнее обновление: 11.07.2022 09:13

Nord Stream AG остановил обе нитки газопровода "Северный поток" для планового ремонта

Поставки газа прекратились по газопроводу «Северный поток» в связи с планом ремонтом.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - говорится в размещенном сообщении оператора магистрали.

Поставки газа прекратились сегодня с 7:00.

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