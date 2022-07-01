Газпром перекроет «Северный поток» на 10 дней в июле ради ремонта

Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля для планового ремонта.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении оператора магистрали, передает Интерфакс.

Отмечается, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.