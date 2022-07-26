Siemens: Газпром задерживает ввоз турбины для «Северного потока»

Турбина, якобы необходимая Газпрому для восстановления полноценной работы «Северного потока», готова к отправке в Россию, однако российская сторона не предоставляет необходимых разрешительных документов, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании Siemens Energy.

«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Немецкие власти предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию еще в начале прошлой недели. Газпром знает об этом. Впрочем, до сих пор не хватает таможенных документов на импорт в Россию. Газпром как получатель должен их предоставить", – заявили в компании.

Reuters добавляет, что процесс транспортировки турбины оказался существенно сложнее, чем ожидалось, поскольку Москва требует специфических документов, которые докажут, что передача этого оборудования не нарушает санкции.

Газпром снизил поставки газа по «Северному потоку-1» до 40% от номинальной мощности в середине июня, объяснив это тем, что из-за санкций не может вернуть одну из турбин после ремонта из Канады. Власти Канады в результате позволили вернуть турбину, несмотря на то, что на такое оборудование распространяются санкции.

До 21 июля, когда газопровод возобновил работу после плановой остановки, турбина так и не была передана Газпрому. Агентство Reuters сообщало, что Россия на тот момент не предоставила согласие на ее транспортировку.