Последнее обновление: 04.04.2023 11:31

КГБ Беларуси ждет эскалации террористической деятельности в стране

КГБ Беларуси утверждает, что уже весной в стране начнется активизация, а в среднесрочной перспективе - эскалация террористической деятельности.

«Мы констатируем, что следует ожидать в среднесрочной перспективе серьезной эскалации обстановки в нашем регионе», - заявил глава КГБ Иван Тертель.

"Мы констатируем, и это не секрет, периодически прорываются такие сюжеты в открытый эфир, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается. Мы знаем лагеря по их подготовке, знаем персонально инструкторов, кто в этом отношении и на каких этапах проходит подготовку", - добавил глава КГБ.

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