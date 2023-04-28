Беларусь обвиняет США в стремлении доминировать

Белорусские власти обвинили США в стремлении сохранить «глобальное доминирующее положение» и продолжить «движение от международного права к так называемому порядку, основанному на правилах».

Как заявил министр обороны РБ Виктор Хренин на совещании министров обороны стран ШОС, такие действия США противоречат «интересам независимых государств».

Хренин также заявил, что военный конфликт на территории соседней с Беларусью Украиной, речь идет о военном вторжении РРФ на территорию Украины, стал «горячей фазой» глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком.

«Он выступил триггером трансформации системы международных отношений и архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Это возвращает наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, чреватые катастрофическими последствиями», - справедливо заметил министр, не идентифицируя при этом зачинщиков этой трансформации.

«…В условиях борьбы крупнейших держав на международную сцену в качестве игроков стали выходить повстанческие, транснациональные религиозные и этнические группировки. Обострилась активность террористических организаций, некоммерческих и международных якобы благотворительных организаций и наемников, которые, пользуясь кризисом международных отношений, отстаивают свои интересы в военных конфликтах…», - ну и так далее по вполне стандартному со времен СССР тексту.