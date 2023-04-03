В парламент Болгарии проходят представители пяти партий

Блок ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова и объединение проевропейских партий "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария" стали триумфаторами последних парламентских выборов в Болгарии, свидетельствуют результаты экзитполов.

По данным экзитпола Trend, в парламент Болгарии пройдут пять партий: "ПП-ДБ" (26,9%) ГЕРБ (26,7%), пророссийская партия "Возрождение" (12,9%), Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство (ДПС, 12,4%), и Болгарская социалистическая партия (БСП, 10,5%).

Экзитпол Gallup прогнозирует преодоление четырехпроцентного барьера еще одной партии - популистскому проекту комика Слави Трифонова "Есть такой народ", которая в 2021 году вырвалась на второе место на внеочередных выборах, но с тех пор стремительно потеряла популярность.

Подобную картину прогнозирует и экзитпол Market Research, но и там "Есть такий народ" преодолевает проходной барьер в пределах статистической погрешности.

С учетом токсичности "Возрождения" возможные варианты коалиции предусматривают участие либо ГЕРБ и "ПП-ДБ", либо одного из этих блоков с другими партиями, кроме "Возрождения". Последний такой вариант коалиции существовал в 2022 году при премьерстве Кирилла Петкова.

Парламентские выборы в Болгарии стали пятыми за последние два года на фоне перманентного политического кризиса в стране.