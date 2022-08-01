Президент Болгарии распустил парламент и объявил досрочные выборы

Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил техническое правительство.

Его возглавил Гылыб Донев, занимавший пост секретаря в администрации главы государства. Досрочные парламентские выборы пройдут 2 октября.

Болгария находится в затяжном политическом кризисе. В 2021 году в стране три раза проводились парламентские выборы. Основная борьба разворачивалась между партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), правящей страной с перерывами с 2009 года, и партиями, декларирующими курс на борьбу с коррупцией и усиление связей с Евросоюзом и НАТО.

В ноябре 2021 года на выборах победила коалиция «Продолжаем перемены» во главе с Кирилом Петковым и Асеном Василевым, бывшими министрами экономики и финансов. В эту коалицию вошли представители одноименной партии «Продолжаем перемены» (Петков — ее лидер, в итоге он стал премьером), Болгарской социалистической партии, а также партий «Есть такой народ» (ЕТН) и «Демократическая Болгария», передает РБК.

Однако в начале июня ЕТН покинула правящую коалицию. Затем оппозиционная ГЕРБ внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству, и 22 июня оно было поддержано. Одним из ключевых поводов стал вопрос о снятии вето на предоставление Северной Македонии статуса кандидата в члены Евросоюза — из-за исторических разногласий и соблюдения прав этнических болгар в этой стране. Другой причиной для вотума недоверия стали противоречия по поводу бюджета страны.

Премьер, комментируя решение парламента, заявил, что правительство «свергли» посол России Элеонора Митрофанова, медиамагнат Делян Пеевски, глава партии ГЕРБ Бойко Борисов и основатель партии «Есть такой народ» Слави Трифонов.