ЕС планирует перейти на цифровые шенгенские визы

Послы стран-членов Евросоюза согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению о переводе визовой процедуры в онлайн.

Речь идет о возможности подавать заявки на получение визы онлайн и отказа от наклеек в паспорт, что позволит сделать процедуру подачи визовых заявок более эффективной и повысить безопасность Шенгенской зоны.

"Онлайн-заявки уменьшат количество поездок в консульство для путешественников и упростят процесс для национальных администраций. В то же время цифровая виза положит конец риску фальсификации и кражи визовой наклейки", - прокомментировала Мария Мальмер Стенергард, министр по вопросам миграции Швеции, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза.

Внедряя новую процедуру, ЕС создаст платформу для подачи визовых заявок. Это будет единый веб-сайт, который будет перенаправлять заявителей в соответствующие национальные визовые системы.

На этой платформе заявители смогут вносить все необходимые данные, загружать электронные копии своих проездных и сопроводительных документов и оплачивать визовые сборы.

На платформе заявители также будут получать уведомления о решении по их визе.

Личное присутствие в консульстве будет необходимым только для заявителей, которые подают документы впервые, а также для лиц, чьи биометрические данные больше не действительны, и тех, кто имеет новый проездной документ.

Если заявитель намерен посетить несколько стран Шенгенской зоны, платформа автоматически определит, какая из них является ответственной за рассмотрение заявления, исходя из продолжительности пребывания.

Однако заявитель также будет иметь возможность указать, должна ли его заявку рассматривать конкретная страна-член ЕС в соответствии с целью путешествия.

Согласно предложенным новым правилам, визы будут выдавать в цифровом формате, в виде 2D-штрих-кода, заверенного криптографической подписью. Это уменьшит риски для безопасности, связанные с подделкой и похищением визовых наклеек.