В ЕС планируют запустить систему оплаты за безвизовые въезды весной

К весне 2025 года в Европейском Союзе планируют ввести в действие систему EES и ETIAS, что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок. Об этом во вторник, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер.

По ее словам, система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) должна быть готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года.

"Мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года", – акцентировала пресс-секретарь.

Она также заявила, что с ноября 2024 года в ЕС должна заработать система системы въезда-выезда (Entry-Exit System, EES), которая должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах на электронную базу. По ее словам, дата 10 ноября 2024 года, которую озвучивала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон по запуску системы въезда-выезда EES, является окончательной.

"Для системы въезда-выезда больше не будет ручного паспортного контроля, и это также ускорит использование электронных проверок", – отметила Гиппер.

На вопрос журналистки, насколько подготовлены страны-члены ЕС, пресс-секретарь отметила, что сейчас Европейская комиссия ожидает декларацию готовности стран-членов ЕС в начале сентября, после чего будет возможность подтвердить запуск систем.

Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливающее параметры новой системы, которая получила название ETIAS.