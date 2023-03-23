ОБСЕ запустила Московский механизм в отношении Беларуси

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустила Московский механизм для оценки соблюдения прав человека в Беларуси, сообщил МИД Австрии.

В сообщении сказано, что "дальнейшее ухудшение вызывающей опасения ситуации с правами человека в Беларуси» было зафиксировано сразу после начала российского военного вторжения в Украину.

"Чтобы расследовать эти тревожные события, сегодня Австрия вместе с 37 другими государствами запустила в рамках ОБСЕ Московский механизм", - говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

В начале марта 45 из 57 государств - участников ОБСЕ запустили Московский механизм для формирования независимой миссии по установлению влияния российского военного вторжения на гуманитарную ситуацию в Украине и выявлению возможных военных преступлений и преступлений против человечества.

Московский механизм, учрежденный в 1991 году, призван "содействовать решению конкретного вопроса или проблемы, относящихся к человеческому измерению". Он может быть запущен как самой страной, в отношении которой будет проводиться проверка, так и как минимум 6 другими государствами - членами организации. Если их 10 и более, то предварительные переговоры с проверяемой страной не являются обязательным условием для начала процедуры. Эксперты численностью не менее 45 человек назначаются на срок от 3 до 6 лет.