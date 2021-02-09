Беларусь предлагает ОБСЕ заморозить эскалацию военной активности в регионе

Белорусские власти предложили ОБСЕ заморозить эскалацию военной активности в регионе и подтвердить запрет на размещение в Европе баллистических и крылатых ракет.

Предложения белорусских властей озвучил помощник Министра обороны РБ по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов на семинаре ОБСЕ, сообщила пресс-служба МО РБ.

Меры, «предлагаемые Беларусью по укреплению международной и региональной безопасности в условиях современных вызовов и угроз»:

- взаимоуважительный, равноправный и инклюзивный диалог о текущих и будущих вызовах и рисках безопасности в регионе ОБСЕ, который бы способствовал выработке конкретных мер по снижению возможности возникновения военных угроз и развязывания вооруженных конфликтов;

- «замораживание» процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия между заинтересованными сторонами;

- начало переговоров по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающему текущей военно-политической ситуации, и подтверждение запретов на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 километров;

- совершенствование установленных Венским документом 2011 года мер укрепления доверия и безопасности в соответствии с современными реалиями;

- возвращение к нормальному функционированию Договора по открытому небу;

- проведение политики «сдерживания» в отношении размещения на своей территории на постоянной или временной основе дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств.