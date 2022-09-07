Минторг Беларуси хочет вернуть себе право временно закрывать торговые объекты

Белорусские власти готовят поправки в законодательство, которые позволят Министерству антимонопольного регулирования и торговли временно закрывать торговый объект до устранения обнаруженных в ходе проверки нарушений.

Об этом сообщил сегодня глава МАРТ РБ Алексей Богданов.

"… будут изменения в законодательстве. МАРТ получит полномочия истребовать в ходе мониторингов документы сразу в торговом объекте. Это усилит оперативность принятия решений и быстроту реагирования. Еще одно ноу-хау - мы намерены вернуть полномочия, которые ранее у нас были, - возможность в случае серьезных нарушений временно закрывать, приостанавливать работу торгового объекта до устранения причин, которые к этому привели", - заявил Богданов.

Он также сказал, что ведомство усилит контрольные мероприятия, чтобы пресечь спекулятивное завышение цен.

"В нынешнем полугодии мы значительно усилили контрольные мероприятия. За прошедший период организовали 4135 проверок и мониторингов. Объем штрафных санкций превысил 1,3 млн. рублей. Это больше уровня всего 2021 года (1,2 млн). Также контрольных мероприятий мы провели на 30% больше, чем в прошлом году", - сказал Алексей Богданов, которого цитирует БелТА.

"Это тренд сегодняшнего дня - ограничение роста цен, сдерживание инфляции и формирование справедливой, обоснованной цены", - добавил министр.