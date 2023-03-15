Европарламент принял очередную резолюцию по Беларуси

Европарламент принял очередную резолюцию по ситуации в Беларуси, осудив новые политически мотивированные приговоры нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому и правозащитникам «Весны», Анджею Почобуту, а также заочные процессы над Светланой Тихановской, Павлом Латушко и членами Координационного совета.

В резолюции также содержится осуждение преследования беларусскими властями польского и литовского национального меньшинств, передает Reform.by.

Евродепутаты еще раз призвали к освобождению всех политзаключенных в Беларуси, выплате им компенсаций. Также парламентарии в очередной раз осудили поддержку беларусскими властями агрессии России против Украины.

Евродепутаты выразили разочарование тем, что Беларусь не была включена в 10-й пакет санкций ЕС. Они высказались за введение жестких рестрикций в отношении официального Минска, в том числе за санкции против калийной отрасли, которая в резолюции названа основным источников дохода властей. Кроме того, евродепутаты считают необходимым включить в санкционные списки судей, прокуроров, сотрудников тюрем и исправительных учреждений и обеспечить надлежащее исполнение санкций.

В резолюции также подчеркивается необходимость всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, и содержится призыв к странам ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских чиновников.

Евродепутаты также приветствовали открытие в Брюсселе миссии демократических сил Беларуси и призвали институты Евросоюза поддержать это представительство, как и народные посольства. Парламентарии призвали Еврокомиссию создать рабочую группу и начать предметный диалог с представителями демсил по основам сотрудничества с Беларусью после падения режима Лукашенко.

В документе также выражается сожаление по поводу визита министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в Минск 13 февраля этого года.

Заявлено, что он противоречит политике ЕС в отношении Беларуси и России. Также Европарламент не одобряет продолжающуюся выдачу некоторыми странами шенгенских виз «лицам, близким к Александру Лукашенко». В резолюции подчеркивается важность укрепления единства ЕС в отношении Беларуси, в том числе в вопросе дипломатической изоляции беларусских властей.

Евродепутаты также выступили против участия беларусских спортсменов в отборах на Олимпийские игры в Париже.