Европарламент одобрил проект резолюции о ситуации в Беларуси

Европарламент 6 октября одобрил проект резолюции о ситуации в Беларуси, осуждающий репрессии и насилие со стороны белорусского режима и выражающий поддержку белорусам, мирно борющихся за свободную и демократическую страну.

Как сообщает Радио «Свабода», проект постановления:

Осуждает «репрессии против мирного населения Беларуси, пытки и жестокое обращение, давление на СМИ и Интернет, а также избиения, аресты и запугивание журналистов, блогеров и других независимых голосов в Беларуси»;

Осуждает «политические процессы и жесткие и несправедливые судебные решения, недавно вынесенные лидерам оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку»;

Осуждает расправу властей над правозащитным центром «Весна» и призывает к немедленному и безоговорочному снятию всех обвинений с Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Марфы Рабковой, Андрея Чапюка, Леонида Судаленко, Татьяны Лисицы, Марии Тарасенко, Владимира Лабковича и других сотрудников и волонтеров «Весны»;

«Осуждает репрессии и враждебные действия властей против представителей польского меньшинства и польских школ в стране; в этой связи призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Анжелики Борис, журналиста Анджея Почобута и других политических заключенных»;

«Призывает к однозначной поддержке белорусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным контролем»;

«Считает захват и вынужденную посадку рейса Ryanair FR4978 в Минске актом государственного терроризма»;

Призывает Европейский Совет согласовать «всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима, который должен включать переход от поэтапного подхода к более решительному подходу к санкциям»;

«Сожалеет, что введенные экономические санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко и не сильно повлияли на такие важные отрасли, как калийная и нефтепродукты; призывает Европейский Совет к дальнейшему усилению адресных экономических санкций ЕС, уделяя особое внимание ключевым секторам экономики Беларуси, а также государственным и частным компаниям, которые поддерживают и финансируют режим Лукашенко;

Призывает страны-члены ЕС коллективно объявить белорусских сотрудников КГБ на территории Европейского Союза персонами нон-грата;

«Предлагает странам-членам ЕС отозвать своих послов из Минска для консультаций в качестве политического сигнала режиму Лукашенко и отказать белорусским дипломатам в аккредитации при ЕС»;

Подчеркивает «срочность разоблачения поддержки Россией насилия Лукашенко против народа Беларуси, а также ее участия в гибридных действиях режима Лукашенко против ЕС, включая использование мигрантов в политических целях»;

Осуждает контакты «между Лукашенко и Путиным с целью подготовки дорожных карт для более глубокой интеграции между Беларусью и Россией, включая прогрессивную милитаризацию Беларуси, и рассматривает это как нарушение суверенитета Беларуси»;

«Высоко оценивает систематическую и последовательную работу белорусских демократических сил в Беларуси и в изгнании, в частности лидера демократической оппозиции Светлану Тихановскую, Координационный совет и Национальное антикризисное управление»;

«Призывает ЕС сотрудничать на оперативном уровне с представителями демократических сил Беларуси, чтобы завершить работу по принятию дорожной карты, направленной на реализацию всеобъемлющего плана экономической поддержки будущей демократической Беларуси в размере 3 миллиардов евро» ;

«Призывает рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный Суд на основании Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток, допущенных Беларусью Лукашенко»;

«Повторяет свой призыв к разработке целевой программы помощи ЕС для оказания помощи гражданскому обществу, независимым СМИ, академическим кругам и белорусской оппозиции в изгнании, а также жертвам политических репрессий и насилия со стороны полиции и тем, кто бежит от репрессивного режима»;

Призывает государства-члены ЕС «и дальше упростить процедуры получения визы и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим причинам или для тех, кто обращается за медицинской помощью в результате насилия».

Голосование по проекту постановления, подписанному четырьмя парламентскими фракциями, назначено на 7 октября.