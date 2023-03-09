В Грузии отозван законопроект об «иностранных агентах»

Правящая партия Грузии на фоне протестов в стране отозвала из парламента законопроект об "иностранных агентах", следует из опубликованного заявления.

«Информируем общественность о том, что между политсоветом «Грузинской мечты», «Властью народа» и членами парламентского большинства проведены консультации по текущим политическим процессам, связанным с Законом о прозрачности иностранного влияния… Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект, без каких-либо оговорок», — говорится в заявлении.

Впрочем, в числе причин отзыва законопроекта в «Грузинской мечте» указали на то, что «Машина лжи» смогла изобразить законопроект негативно и ввести в заблуждение часть общественности. Законопроект был назван «российским правом», а его первое чтение было представлено как отклонение от европейского курса в глазах части общественности».

Также партия обвиняет «радикальные силы», которые втянули «некоторых молодых людей в незаконную деятельность (читай – протесты)», и благодарит «героических правоохранителей».

Партия заявила, что продолжит убеждать население в необходимости принятия данного закона.