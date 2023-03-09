Власти с помощью спецназа, газа и водометов разогнали протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду призвала власти воздержаться от насилия в отношении демонстрантов, протестующих в связи с принятием в первом чтении противоречивого законопроекта об "иноагентах".

По мнению президента Грузии, "совершенно очевидно, что население страны не хочет выбирать недемократический путь", потому что каждый раз в новейшей истории Грузии оно выбирало европейское будущее и европейские ценности.

"Очевидно, что законопроект, который был представлен, и на который я, как уже заявила, наложу вето, - это закон, который противоречит всем принципам, которые отстаивает Европейский Союз, и это происходит в то время, когда мы ждем решения, связанного с предоставлением статуса кандидата", - отметила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что сейчас Грузия находится "на очень важном для нашего будущего перекрестке", и протестующие своими действиями "четко говорят, что хотят быть в Европе".

"Если парламент, большинство, правящая партия не чувствует ответственности перед своим населением, то это их проблемы", - подчеркнула грузинский президент и отметила свою поддержку европейского будущего Грузии.

Во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Спецназовцы оттеснили протестующих. По состоянию на 22:15 все входы в парламент Грузии были зачищены от протестующих, в том числе и проспект Шота Руставели. Демонстранты были вынуждены отступить к соседним улицам.

В ответ протестующие перевернули полицейское авто, эти кадры попали в прямую трансляцию грузинских СМИ с места событий.