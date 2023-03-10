В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

Участники акции протеста в центре Тбилиси в четверг начали выдвигать политические требования и вместе с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.

Как сообщил вечером телеканал Рустави 2, на трибуне появились оппозиционные политики, которые обратились к участникам митинга, и заявили о необходимости смены власти. Часть оппозиции заявляет, что не разойдется и протесты не прекратятся до тех пор, пока они не убедятся, что путь и курс в Европу является незыблемым.

Грузинские медиа сообщают, что 10 марта перед зданием парламента Грузии пройдет митинг. Соответствующее заявление сделал один из лидеров митинга Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что на 10 марта в парламенте запланировано пленарное заседание. В повестке дня будет лишь один вопрос, а именно, на голосование будет вынесено так называемое второе слушание проекта об "иностранных агентах".

Между тем, МВД Грузии заявило, что выпустило из-под стражи всех протестующих, которых задержали под парламентом 7 и 8 марта по административным статьям.

"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальных отпустили согласно завершению срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.

"МВД продолжает расследование в связи с насильственными событиями, произошедшими 7-8 марта, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)... Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали правоохранителей и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщали о 133 задержанных, из них большинство по административным статьям - неповиновение полиции и "мелкое хулиганство".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала обещание правящей партии "похоронить" скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния" и выразила восхищение гражданами, которые объединились для выражения своей позиции.

"Это решение приняли, приняв во внимание реальную силу народа, которую продемонстрировали на улицах Тбилиси... Если мы демократическое государство, невозможно, чтобы правительство и парламент не прислушивались к воле и голосу людей. А позиция народа была четко продемонстрирована... Это также первый признак деполяризации, поскольку все объединились вокруг одной цели", - заявила Саломе Зурабишвили и добавила, что гордится всеми, кто вышел на улицы выразить свою проевропейскую позицию.

Она призвала "не бояться", несмотря на недоверие к правительству, и пообещала ветировать любые проекты, которые противоречат европейскому пути Грузии.

"Правительство не должно вносить поляризацию в общество, которое знает, чего оно хочет, в каком направлении движется и как должно двигаться. Я на вашей стороне и буду оставаться на вашей стороне", - заключает Саломе Зурабишвили.