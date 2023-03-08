Следствие в Германии установило яхту, с которой возможно взорвали "Северные потоки"

Следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года.

Речь идет о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам, говорится в совместном расследовании немецких изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit.

Несмотря на то, что следы диверсии, как пишет Zeit, "ведут в Украину", немецким следователям пока не удалось выяснить, кто стоит за ее организацией. Западные разведслужбы не исключают, что это могла быть "операция под чужим флагом", чтобы вывести на Украину как на исполнителя - но, как отмечает Zeit, "следователи, судя по всему, не нашли никаких доказательств, подтверждающих такой сценарий".

По данным следствия, тайную операцию осуществила команда из шести человек, которая состояла из "капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и женщины-врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку к месту преступления и установили ее там". Гражданство преступников следствие в Германии не установило; вероятно, они пользовались поддельными документами.

Согласно предварительной реконструкции событий, судно отплыло из немецкого порта Росток 6 сентября 2022 года. На следующий день судно обнаружили у побережья общины Вик-ауф-дем-Дарс, а затем - на датском острове Кристиансе, к северо-востоку от Борнхольма. Впоследствии яхту вернули владельцу. На столе в ее каюте следователи обнаружили следы взрывчатки.

По информации ARD, Kontraste, SWR и Zeit, разведывательная служба одной из стран Запада еще осенью 2022 года направила европейским службам-партнерам информацию, согласно которой ответственность за уничтожение "Северных потоков" несет "украинский спецназ". Но впоследствии появились дополнительные разведывательные данные, которые указывали на то, что ответственность может нести "проукраинская группировка".

Во время выхода немецкого расследования авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.