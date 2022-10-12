Путин назвал бенефициаров взрывов на "Северных потоках"

Путин заявил, что США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках".

"Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особо не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа", по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", - сказал Путин.

При этом Путин отметил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, передает Интерфакс.

Напомним, немецкая прокуратура в понедельник начала расследование вероятного саботажа в отношении двух газопроводов, построенных для поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.